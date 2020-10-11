الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مسلسل الاختيار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن مسلسل الاختيار، الذي جسّد قصة الوفاء والخيانة، وكان بطليها العقيد الشهيد أحمد منسي، والإرهابي هشام عشماوي.

واستعرض التقرير مشاهد من المسلسل، والتي ركز فيها على التضحيات التي يبذلها أبطال القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى.