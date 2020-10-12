طريقة استخراج شهادة محو الأمية وتعليم الكبار

أكد الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن جائحة كورونا تسببت في غلق أكثر من 70 ألف فصل لمحو الأمية وتعليم الكبار منذ مارس الماضى، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر الذي واجه العاملين في "محو الأمية" هو طبيعة الفئة التي نتعامل معها وهم "الأميون"، نظرا إلى أنهم أشخاص ذوات طبيعة خاصة بسبب غياب التكنولوجيا وخدمات الانترنت عن منازلهم.

عمري: معلمو محو الأمية يتعاملون مع الدارسين بالشكل التقليدي باستخدام الورقة والقلم والطباشيرة

وقال إن معلمي محو الأمية يتعاملون مع الدارسين بالشكل التقليدي، باستخدام "الورقة والقلم والطباشيرة"، الأمر الذي يعني أن التكنولوجيا ستستمر عامل مساعد في عملية التعلم وليست بديلًا للمعلم.

وترصد "الوطن" تفاصيل كيفية استخراج شهادة محو الأمية.. وهى كالتالى:

أولا.. المستندات المطلوبة

1- سحب نموذج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مجاناً.

2- صورة بطاقة شخصية أوعائلية.

3- صورتان شخصيتان للطالب.

ثانيا.. شروط الحصول على الخدمة

1- السن: أكبر من 10 سنوات.

2- ألا يكون أدى أي مرحلة من مراحل التعليم.

ثالثا.. إجراءات المواطن

خطوة 1: التوجه إلى الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

خطوة 2: الحصول على نموذج وملئه.

خطوة 3: تحضير المستندات.

خطوة 4: تقديمها للإدارة.

رابعا.. نموذج الخدمة

1- طلب استخراج شهادة محو الأمية pdf

وأعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار عن استعداداتها لإعادة العمل بفصول محو الأمية وتعليم الكبار مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا، حيث تستهدف خطة العام الجديد 2020 – 2021، محو أمية 605 آلاف دارس، من خلال فتح فصول بالتعاون مع الجهات الشريكة في جميع أنحاء الجمهورية، مع ضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246، الصادر بتاريخ 24 يونيو لسنة 2020 بالتباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد.