"سيدات الخير" يدشن حملة لمحو الأمية الانتخابية للمرأة بقرى البحيرة

دشنت مجموعة من السيدات بكفر الدوار بالبحيرة، حملة لطرق الأبواب جابت العديد من القرى والنجوع بكفر الدوار، استهدفت الحملة رفع التوعية بأهمية الانتخابات لدى السيدات بالقرى الريفية، والتعريف بدور عضو مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وما يترتب على انتخاب أعضاء النواب، وتضمنت الحملة التثقيفية التعريف بعدد الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وكيفية الإدلاء بأصواتهن باللجان الانتخابية.

"محو الأمية الانتخابية للمرأة الريفية" لافتة كبيرة حملتها السيدات اللاتي أخذن على عاتقهن تثقيف وتوعية السيدات خلال مرحلة ما قبل الانتخابات، وجابت الجملة العديد من القرى بكفر الدوار، على أن تستمر لمدة أسبوع كامل قبل بداية الإدلاء بالأصوات الانتخابية، ووزعن السيدات اللاتي أطلقن على أنفسهن "سيدات الخير" العديد من المنشورات التي توضح كيفية الإدلاء بالصوت الانتخابي باللجان، معلنة عن توزيع إعانات للأسر الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدة.

وقالت راندا أيمن، مؤسسة "سيدات الخير"، إن المرأة لها دورا كبيرا في إثراء العملية الانتخابية، ورأينا أن السيدات بالقرى يفتقدن الثقافة الانتخابية، ويحتجن إلى حملات توعية تعرفهن دورهن في الانتخابات القادمة، حيث جرى العرف لدى القرى والنجوع البعيدة عدم خروج السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، وهو ما قررنا تغييره من خلال حملتنا.

وأضافت: لاقت الحملة استحسان السيدات بالقرى التي قمنا بزيارتها، ووجدن رغبتهن في المشاركة الانتخابية، ولا ينقصهن سوى التوعية بكيفية التصويت واختيار المرشحين، وهو ما دفعنا إلى استمرار الحملة حتى إعلان الصمت الانتخابي، وقررنا استهداف أكبر عدد من السيدات خلال هذه الفترة.

وأعلنت لجنة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية، أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم لخوض الانتخابات 200 مرشح في عدد 9 دوائر بالنظام الفردي، يتنافسون على 18 مقعدا، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.