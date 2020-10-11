شعيب: نشارك بمنتجات سيوة ومطروح في معرض تراثنا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن مشاركة المحافظة بمعرض تراثنا الذى يقيمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الفترة من 10 أكتوبر، وحتى 15 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال المهندس حسام صالح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمطروح إن المعرض به جناح للمحافظة يشارك به عارضين من مطروح بالمشغولات السيوية والمطروحية والتى تبرز الطبيعة الصناعات التراثية بالمحافظة خاصة واحة سيوة.

وأضاف صالح أن المعرض الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك به جميع محافظات الجمهورية ومفتوح مجانا يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء طوال فترة المعرض.

من ناحية أخرى افتتح "شعيب" المعرض الثامن للمشروعات الصغيرة تحت شعار "بأيدينا " بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل محافظة مطروح وممثلى الأوقاف والكنيسة ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة ، والذى تنظمه إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة بمقر نادى مطروح الإجتماعى ويستمر لمدة 4 أيام.

وأشاد المحافظ بالمعروض من المنتجات والأعمال، موجها بالعمل على التسويق الجيد لها مع مساعدة العارضين فى تسويق وبيع منتجاتهم من خلال المنافذ المتاحة حاليا كأهلاً مدارسنا، وغيرها بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرية التضامن الإجتماعى بمطروح.

وقالت صباح توفيق مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح الجهة المنفذ للمعرض إن هذا المعرض ينظم للمرة الثامنة بمشاركة 35 عارض وعارضة، بهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة فى عرض منتجاتهم والعمل على تسويقها وتحفيزهم على الإستمرار مع توفير مصدر دخل لهم ، وعرض منتجاتهم خلال المعرض الذى يجرى الإعلان عن المشاركة فيه قبلها بفترة كافية حتى يستعد المشتركين بمنتجاتهم المتنوعة من المفروشات والأعمال اليدوية والغذائية وغيرها.