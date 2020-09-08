"شعيب" يتفقد مركز التأهيل لعلاج الإدمان بمطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال تطوير مركز العزيمة لعلاج الإدمان، اليوم، بحضور فتحي الجمل، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، والعميد حسن الأنصاري، المدير الإداري للمركز.

وتابع "شعيب" أعمال تطوير المركز وإقامة عيادات خارجية وقسم علاج للسموم "الديتوكس" كإضافة جديدة ضمن مراحل العلاج والتأهيل، مع الإطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والإستعداد لافتتاح أعمال التطوير قريباً.

وزار "شعيب" أقسام المطبخ والمطعم وغرف وصالات الرياضة والموسيقي والمكتبة، مشيدًا بجهود تطوير المركز مع التأكيد على تقديم الدعم للخدمات التى يقوم بها.

جدير بالذكر أن مركز التأهيل والعزيمة يعد أول مركز من نوعه فى مطروح لعلاج حالات الإدمان مع استقبال وعلاج جميع الحالات من جميع أنحاء الجمهورية، ويقع على مساحة 7 آلاف متر ويضم 27 شاليه، بالإضافة إلى مبنى إدارى ومطعم ومركز كمبيوتر ومكتبة وقاعة اجتماعات وملعب كرة قدم وصالة رياضية تضم أحدث الأجهزة على أحدث مستوى رياضي.