بعد تطويرها.. "شعيب" يتفقد أتوبيسات النقل الجماعي بمطروح

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إصطفاف أتوبيسات مشروع النقل الجماعي بمرسى مطروح، اليوم، بعد الانتهاء من تطويرها، للوقوف على مدى الكفاءة الفنية والجاهزية والإستعداد، وإستمع "شعيب" لمدير المشروع والسائقين وتناقش معهم فى الأمور المتعلقة بالمشروع ومدى كفاءته وتحسين مستوى الخدمة.

ووجه "شعيب" إلى متابعة الأعمال المستمرة للحفاظ على الأتوبيسات، خاصة الصيانة ورفع الكفاءة، مع مراجعة خطوط السير لتيسير تنقل المواطنين والتنسيق مع إدارة المرور ومجلس المدينة لتسيير خطوط السير دون عوائق مرورية، وأضاف قائلا : "الجميع فى مشروع نقل الركاب يعمل من أجل المواطن والإرتقاء بالخدمات المقدمة له".