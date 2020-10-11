مستشار "مدبولي": "الإصلاح الهيكلي" سيعبر عن احتياجاتنا على أرض الواقع

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تعتزم الحكومة المصرية إعلان تفاصيله للرأي العام قريبا مبني على "احتياجاتنا من أرض الواقع".

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في منتدى سياسات المستقبل، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، حاليا، بقيادة الدكتورة شيرين الشواربي، عميد "الكلية"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حول التطورات الاقتصادية في مصر وخطة عمل الحكومة لمواجهة التحديات المتسارعة.

وأضافت "صالح"، خلال مشاركتها في منتدى سياسات المستقبل، أنه لا يمر شهر دون أن يجلس رئيس مجلس الوزراء مع المجالس التصديرية، المصنعين، والمصدرين، ليعرضوا بكل صراحة وشفافية مخاوفهم ومشاكلهم وطموحاتهم، وما يحتاجوه لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضحت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن الحكومة استمعت لآراء ومقترحات الكثيرين من الشخصيات الفاعلة والمفكرة والقطاع الصناعي والاستثماري، مضيفة: "وبناخد المقترحات وبنبني عليها".

يذكر أن "مدبولي"، كلَّف الدكتورة جيهان صالح، بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح، قبل تكليفها بالعمل مستشارا اقتصاديا لرئيس مجلس الوزراء، هو عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.

وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بمصر والماجيستير والدكتوراه في الاقتصاد من شيكاغو في أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة أعوام، فضلا عن عملها في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الاقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الاقتصادي.