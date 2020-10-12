في معرض تراثنا.. قصة عازفة وعدها السيسي بالغناء في افتتاح العاصمة

عرض موسيقي لعازفات أوركسترا "النور والأمل" للفتيات الكفيفات خلال افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية بالتجمع الخامس، في دورته الحالية، شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشاد به أمام الحضور تخلله حديث جانبي بينه وبين أحد العازفات عبرت فيه عن سعادتها لرؤيته ليرد عليها بقوله: "أنا سعيد أني شوفتكم والتقيت بيكم كتر خيركم".

حوار مدته ثوان قليلة دار بين شيماء يحيى، واحدة من عازفات الأوركسترا، وبين الرئيس السيسي، طلبت منه دعم الأوركسترا بأن تصبح تابعة لرئاسة الجمهورية، وبحسب رواية نجاة رضوان المدير التنفيذي لجمعية النور والأمل كواليس الموقف لـ"الوطن" ،"رد عليها قالها بأن الدولة تهدف لإنشاء عمل مؤسسي لفرق الفنون المسرحية والتراثية، واعدا إياها بحضورهم في افتتاح العاصمة الجديدة.

السيسي وعد الفتاة بالمشاركة في حفل افتتاح العاصمة الإدارية

واستكملت رضوان وصف كواليس الحوار الذي دار بين الرئيس السيسي والفتاة العازفة بالأوركسترا، بقولها،"قالها هيكون ليهم فقرة رئيسية في الافتتاح، كلنا أهل وواحد".

وصافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من العارضات المشاركات في معرض "تراثنا"، أثناء افتتاحه فعاليات الدورة الحالية، ووجه إليهن التحية "أزيكم"، كما حرص الرئيس، على رفع الروح المعنوية للعارضين، والعارضات من خلال قبولة الهدايا التي تُقدم له.