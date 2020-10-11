الديهي عن معرض تراثنا: ما رأيته يفوق الخيال.. "زمن الأسطوات رجع"

دعا الإعلامي نشأت الديهي، المصريين لزيارة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة، "ما رأيته من منتجات بأيدي المصريين والمصريات حقيقة رائعة.. والأمر لو كان متاحا لي عندما كنت مع الرئيس في الافتتاح اليوم.. فما رأيته يفوق الخيال، أن أصور هذه اللحظات وأشتري منها ما ترددت فالأمر في غاية الروعة والجمال".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر قادرة على غزو العالم بالصناعة المصرية، والرئيس مر على أكثر من 60% من العارضين وانبهر بالمنتجات، فاليوم كان الوضع والشكل مفرح، "الشكل النهارده كان جديد، ومن المرات القليلة التي أجد فيها مثل هذا العمل، وأحد الحاضرين قال للرئيس هذا اقتصاد موازٍ.. الرئيس قال له إنني سعيد بما رأيت.. أنا أدعو كل الناس للذهاب للمعرض.. وستجدون ما يسركم".

وتابع: "المصريين تفوق على أنفسهم ورجعنا لعصر الأسطوات.. ما رأيته يفوق الخيال، لم أستطع التعبير بشكل كامل عما رأيت، فمفيش مستحيل.. أنا شوفت أولاد عندهم إعاقة، ليدهم معنويات أكثر مننا فنحن نحتاج لهؤلاء أكثر مما يحتاجون لنا.. المصريين بيعملو أحسن شغل.. وعصر الأسطوات رجع ثاني شوفت ملامحه اليوم في هذا الملتقى الرائع سوء قطاع منسوجات وأقمشة أو الزينة أو الأثاث أو غيره".

وواصل: "من يذهب إلى المعرض سيفخر بمصر، فعلا يستحقون الإشادة والشكر"، موضحًا في الوقت ذاته أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير اليوم وتم الاتفاق على إنشاء 15 كوبري علويا على الرياح البحيري من القناطر الخيرية وحتى النوبارية، "هذه الفكرة تنهي معديات الموت إلى الأبد.. وأبشر الناس التي يمر عليها بأنه وداعا لمعديات الموت.. كما تطرق النقاش إلى مشروع المنصورة بلازا.. بشكل ربما ينقلها نقل نوعية".

وأشار إلى أن صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية نشرت تقريرا قالت فيها إن مصر مشغولة بخلق مجتمع حاضري جديد، يليق بها بداياته هي محاور الطرق السريعة، "هذا التقرير يمثل رسالة أن الأعين مهما كانت غير محايدة لم تتجاهل هذه المشروعات الضخمة.. الرئيس مهموم أن ينقل مصر نقله سريعة".

واستطرد: " المجلة قالت كثير من المصريين يؤيدون هذا المجهود.. والناس شايفنا ومحدش ينكر الشمس.. ما يحدث في مصر مجهود جبار ماحدث في 4 سنوات تكلفتها 4 تريليون جنيه".

وأوضح أن ما يحدث في مصر الأن يحتاج الوعي والتكاتف، لأنه لا يمكن أن تقوم مصر بفئة دون فئة، " الرئيس بيطير وإحنا لازم نطير ورائه.. وهذا ليس مبالغة أو مجاملة للرئيس.. هذا غير صحيح.. الوزراء ومن يعملون بالقرب منه يقولون مثل هذا الكلام.. نحن في صراع مع الوقت.. ولا نملك رفاهية التجارب أو العطلة أو التخاذل لكي تعيش أولادنا في مستقبل مشرق.. الموضوع ينعكس على إعادة بناء الإنسان ثقافيا وترفيهيًا".

وتابع: "اللي ما يشوفش من الغربال أعمي.. فأنا أتحدث دون مبالغة فأتحدث بأرقام وحقائق والدليل على كلامي، معرض أدعوكم لزيارته لكي تتأكدوا بنفسكم".

وعلق على قيام القوات البحرية المصرية والإسبانية بتدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر الأبيض المتوسط، باشتراك الفرقاطة المصرية (توشكى) مع الفرقاطة الإسبانية (REINA SOFIA) قائلا: "قواتنا البحرية على أهبة الاستعداد ووصلت إلى مصاف دول العالم".

وتابع: "هذا في إطار الخطة الموضوعة... والمناورة من حيث التوقيت ومن حيث المكان والدولة لها دلالات عدة وهي أن قواتنا البحرية على أهبة الاستعداد ووصلت إلى مصاف دول العالم وهذا خبر مفرح لا بد أن يعرفه المصريون.. ووصلنا إلى مستوى يجب أن نفخر به جميعا".

وفي نفس الإطار الجانب الروسي أعلن أن مصر وروسيا سيكون بينهما منورة عسكرية في البحر الأسود، وهذه معناه أن الوحدات البحرية تمر من البحر الأسود مع الجانب الروسي"، مشيرًا إلى أن مثل هذه المناورات ترفع مستوى القوات المصرية وتؤكد على قوتها.. وتعبر البحر الأسود من على الحدود التركية، وهو أمر لو تعلمون عظيم أقول للشعب المصري ثقوا في قواتكم المسلحة أين إعلام الإخوان والمرتزقة".

وكشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أمر خطير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أنه لا يصلي، فالرئيس التركي لا يصلي إلا أمام الكاميرات، فلا يستخدم المسجد أو القرآن إلا للتأثير على الناس، وهذه معلومات من داخل تركيا.. وسيد قطب لم يكن يصلي الجمعة استنادا لفتوة أنه لا صلاة جمعة في أرض ليس بها خلافة وهذا الكلام قاله بشكل مباشر "علي عشماوي" في مذكراته وهذا من التنظيم السري للإخوان".

وتابع:" قال قطب لعشماوي أنه لا صلاة جمعة في أرض ليس بها خلافة.. من يظنون أنه خليفة للمسلمين لا يقيم الصلاة.. وأردوغان أصله من يهود جورجيا.. نزح من إحدي القري إلى الأنضول هكذا قال لي شخصيا محمد عبدالله جولن الذي يعيش في أمريكا".