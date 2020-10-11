أحمد العوضي لـ"الوطن": ذكر السيسي لاسمي هو التكريم الحقيقي

كرمت القوات المسلحة أبطال مسلسل الاختيار خلال الندوة التثقيفية الـ32، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الفنان أحمد العوضي لـ"الوطن"، إن تكريم القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي شرف كبير له، والتكريم كان أمنيته لما يحمله من مشاعر الحب والاحترام والتقدير للرئيس السيسي.

وأضاف العوضي أن ذكر الرئيس السيسي لاسمه على وجه الخصوص هو في حد ذاته التكريم.

وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، تحدّث الفنان أحمد العوضي، عن تجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي، في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان 2020، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال العوضي: "كل سنة وانتوا طيبين في ذكرى أكتوبر المجيدة، شرف كبير أقف قصادك يا ريّس، كانت أمنية من أمنياتي أقف قدامك، والحمد لله".

وتابع العوضي: "عشت في صراع نفسي أثناء تجسيد شخصية الخائن هشام عشماوي، عشان أمثل الحقد والضغينة، واللي تسببوا في إسالة دم كتير من جنودنا".

وأضاف العوضي: "سعادتي الحقيقية من ردود الأفعال في الشارع، حسيت إني أديت رسالتي، وإن الشعب المصري لن ينساق معهم، والله المستعان على كل أعداء الوطن".