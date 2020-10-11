"القباج" تتخلى عن "التضامن" لمدة 24 ساعة.. تعرف على السبب

قالت غادة سيد، تبلغ من العمر 17 عاما، فى الصف الثالث الثانوى القائمة بأعمال وزيرة التضامن لمدة يوم واحد فى اطار المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى تحت عنوان" فتيات فى أدوار قيادية " بمناسبة اليوم العالمى للفتاة 2020، أن هذا اليوم يمثل دعم ومساندة الفتاة لتمكيهن ، على القيام بأدوار قيادية فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية التى تؤثر على واقع حياتهن وخططهن المستقبلية.

وأكدت غادة فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنها تعرفت على الكثير من القطاعات بوزارة التضامن، منها قطاع الإدارة المركزية .

هسأل الوزيرة أبرز العقبات التى تواجهها عند توليها منصب "وزيرة

وتابعت، هسأل الوزيرة أبرز العقبات التى تواجهها عند توليها منصب "وزيرة"، وماهى خططها لدعم الشباب فى الوزارة ،

وأكدت أنها ستلتحق بكلية الآداب قسم علم نفس وفلسفة ، لحبها لهما ، مشيرة إلى أن اليوم لن تنساه .

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، خلال دقائق، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفتاة بمصر 2020، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت والسفارة الكندية بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وسيقام المنتدى تحت عنوان "تمكين وتمتع الفتيات من استخدام المنصات الاليكترونية بشكل عادل".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الاحتفال باليوم العالمي للفتاة المصرية للعام الثالث على التوالي لأهمية دور المرأة والفتاة، وهو أيضاً أحد أشكال تمكين الفتيات والمساواة في الأدوار، والذي يعكس التزاماً وتنفيذاً لتوجهات الإرادة السياسية نحو تمكين المرأة بشكل عام، ومن ثم الفتاة باعتبارها أم المستقبل وصانعة الحضارة.

وأكدت أنه عبر سنوات عديدة مضت عانت فيها الفتاة والمرأة المصرية من التهميش، كناتج لبعض الموروثات الثقافية الخاطئة، وقد تمكنا من خلال برامج الحماية الاجتماعية من تغيير النظرة السلبية للفتاة وتمكينها من الحصول على حقها لتأتي توجهات الإرادة السياسية بتخصيص عام للمرأة والفتاة، إيماناً بما لديها من قدرات ومهارات تمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في بناء الوطن.