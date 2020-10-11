قروض توفرها "التضامن" لدفع المصروفات الدراسية.. تعرف على التفاصيل

تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر السبت المقبل الموافق السابع عشر من أكتوبر؛ أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن استمرار البنك في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية والجامعية، إيمانًا من البنك بأن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم وبهدف مساعدة أولياء الأمور في تحمل أعباء المصروفات الدراسية والجامعية.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لتمويل المصروفات المدرسية، وخدمة المساهمة في سداد المصروفات الجامعية من بنك ناصر، والفئات المستهدفة وضوابط الحصول عليهم، والضمانات، والإجراءات، وفقا لما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أولا: تمويل سداد المصروفات الجامعية

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في بنك ناصر الاجتماعي، خدمة تمويل سداد المصروفات الجامعية، كإحدى المساعدات والإعانات النقدية التي يقدمها البنك، في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة لمساعدة المصروفات الجامعية من بنك ناصر

تقدم خدمة سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لأبناء الأسر غير القادرين ماديا، والناجحين بانتظام في المعاهد والجامعات الحكومية، شرط ألا يزيد سن الخريج عن 26 عاما، إضافة إلى من لا يستطيعون الحصول على شهاده التخرج إلا بعد سداد هذه المصروفات.

ضوابط الحصول على مساعدة المصروفات الجامعية من بنك ناصر

ـ بيان معتمد من شؤون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضحا به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها.

ـ بيان النجاح عن الأعوام السابقة.

ـ بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

يأتي ذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

ثانيا: تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

يقدمها بنك ناصر كإحدى خدمات الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر من الشرائح الأدنى في الطبقة الوسطى.

الفئات المستهدفة للحصول على تمويل المصروفات المدرسية من بنك ناصر

ـ الولي الشرعي أو الأم في حالة وفاة الأب، حيث يتم منح هذا التمويل للعديد من فئات المجتمع من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وورثته، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

ضوابط الحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

ـ إعفاء المستفيدين من أصحاب المرتبات من تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك والاكتفاء بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك ذلك (تحت الطلب) في حال الحصول على التمويل لمدة 10 شهور.

ـ إعفاء المستفيدين من تقديم الضامن (أصحاب المرتبات والمعاشات وورثته) في حال الحصول على التمويل.

ـ حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.

ـ تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يتم استخراج شيك باسم المدرسة، بحيث يتم منح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات المدرسية مع الالتزام بالحد الأقصى لعبء الدين.

الضمانات المطلوبة لتمويلات المصروفات المدرسية

ـ أصحاب المرتبات: يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهري، وحال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك، بالإضافة إلى وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، وفقا للضمانات السابقة .

ـ ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطي قيمة القسط الشهري، بالإضافة إلى تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطي قيمة القسط الشهري، كما تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

ـ تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية .

ـ أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع اليه.

إجراءات الحصول على تمويل المصروفات المدرسية

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ إيصال مرفق حديث.

ـ بيان مفردات الدخل.