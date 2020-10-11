شهادات صحية لـ15 فندقا عائما لاستئناف العمل بالأقصر وأسوان

تسلمت دفعة جديدة من الفنادق العائمة شهادات السلامة الصحية المعتمدة، اليوم الأحد، وذلك لاستئناف رحلاتها في نهر النيل بين مدينتي الأقصر وأسوان، بموجب قرار عودة الأنشطة السياحية اعتباراً من أول أكتوبر الجاري، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية.

وقال مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، عبدالفتاح العاصي، إن لجان الفحص أقرت باستيفاء 15 فندقاً عائماً، من بين 35 فندقا، تقدمت للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، مشيراً إلى أن من بينها 13 فندقاً بمحافظة الأقصر، وفندقين بمحافظة أسوان.

وأشار "العاصي" إلى أن الفنادق العائمة، التي تم فحصها حتى الآن، وثبت عدم استيفائها للاشتراطات، ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقاً، لافتاً إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعاً على باقي الفنادق العائمة، والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقاً لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

وتشمل الفنادق التي تم اعتمادها بمحافظة الأقصر كلاً من "أوبروي زهرة، وأوبروي فيلة، وسونستا سان جورج، وذى رويال لي لي، وسونستا صن جوديس، والسودان، وأكامار (أماركو سابقاً)، وكوتشرتو، وبرنسيس سارة، وسميراميس 2، وسميراميس 3، وسونستا ستار جوديس، وذي رويال لوتس".

وشهدت مدينة الأقصر في الفترة الأخيرة توافد عدد من الأفواج السياحية، لزيارة المعالم الأثرية والمقاصد السياحية المنتشرة في البرين الغربي والشرقي للمدينة، مع ارتفاع أعداد رحلات اليوم الواحد، القادمة من الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر.