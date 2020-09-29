تسويق السياحة: 5 آلاف سائح زاروا الأقصر خلال الأسبوعين الماضيين

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة بالصعيد، أن عدد السياح الاجانب الذين قدموا من الغردقة إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية والثقافية بالمحافظة خلال الأسبوعين الماضيين عبر رحلات اليوم الواحد، بلغوا نحو 5 الاف سائح، لافتا إلى أن هؤلاء السياح لم يقيموا بفنادق الأقصر، حيث إن زيارتهم تبلغ بضع ساعات.

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أن الرحلات اليومية ترتفع يوما بعد يوم، نظرًا لأن العديد من السياح الأجانب الذين يزورون الغردقة حاليا يفضلون زيارة الآثار الفرعونية الموجودة بالأقصر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ مطار الأقصر خلال الأسابيع المقبلة، في استقبال رحلات الطيران العارض "الشارتر"، من العديد من دول العالم مثل اليابان وبلجيكا وإسبانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، لافتا إلى أنه سيتم السماح للسياح الوافدين عبر رحلات الطيران العارض بإجراء تحليل الـ PCR الخاص بكورونا في مطار الأقصر، أسوة بما يتم بمطارات الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم.

وأوضح عثمان أنه بالرغم من أن الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان ستعود رسميا بداية من بعد غد الخميس، إلا أن التشغيل الفعلي لتلك الرحلات سيبدأ منتصف الشهر المقبل، وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي حجوزات فعلية على الفنادق العائمة خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن عدد الفنادق العائمة التي تقدمت حتى الآن بطلبات للتشغيل بلغ نحو 35 فندقا عائما من مجموع 286 فندقا، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من العديد من شركات السياحة الأوربية على حجز السفر من الأقصر لأسوان والعكس، عبر "الدهبيات"، وهي الفنادق العائمة الصغيرة التي تتكون من كابينتين وحتى 12 كابينة، وذلك بعد أن حصلت على تراخيص من محافظة الأقصر للعمل، لافتا إلى أن هناك 150 دهبية تعمل في هذه المنطقة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عودة الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان بداية من 1 أكتوبر المقبل.