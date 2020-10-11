أمير كرارة لـ"الوطن": إشادة السيسي بـ"الاختيار" شرف وفخر

أعرب النجم أمير كرارة، عن فخره واعتزازه بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمسلسل "الاختيار"، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة التي أقيمت، اليوم الأحد، في الذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال كرارة، لـ"الوطن"، إن كلمات الرئيس عن "الاختيار" شرف وفخر كبير، ويعتبره تكريما ما بعده تكريم، يقترن بتكريم الجمهور له عند عرض مسلسله في رمضان الماضي، الذي خلق حالة من الالتفاف القومي، بحسب قوله، مضيفاً أنه لم يدخر جهدا في هذا العمل، انطلاقا من إيمانه برسالته العظيمة التي تُثمن إنجازات وبطولات الجيش وتفضح الإرهابيين في الوقت نفسه، وفقا لكلامه.

وجسد كرارة شخصية البطل العقيد أحمد منسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017.

وشارك في بطولة "الاختيار" أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ضياء عبدالخالق، أحمد الرافعي، عابد عناني، إسلام حافظ، مها نصار وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم آسر ياسين، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، محمد إمام وغيرهم.

وكان الفنان عاصي الحلاني، شارك بأغنية "أيوه يا مصريين"، وذلك على هامش الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أغنية "أيوه يا مصريين" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع "زووم ميكس" وماستر ماهر صلاح.

ومن جانبه، أعرب أحمد علاء الدين، عن تعاونه مع عاصي الحلاني، في هذه الأغنية، لاسيما وأنها تُعرض لأول مرة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا بقوله: "أنا دايمًا بكون متحمس للأغاني الوطنية"، خاصة بأنه شارك في أغاني وطنية عدّة مع الفنان محمد نور والفنان نادر نور وغيرهم.

وأشار إلى غناء عاصي الحلاني لـ"أيوه يا مصريين"، قائلًا: "مصر طول عمرها بلد الفن العربي والأغنية الوطنية من مطرب عربي تُعبر عن دور مصر الكبير ليس في الداخل فحسب بينما في الوطن العربي كله".

وأشار الحلاني في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إلى أنه دوما محب للغناء باللهجة المصرية، ومقدر للدولة المصرية، ويفضل دائما الغناء لها.

وأضاف أن الأغنية الجديدة ليست الأولى له في الغناء لمصر، فسبق له أن قدم لها أغنيات منها "عظيمة يا مصر"، و"نسائم الحرية".

تابع: "تلك الأغنية أهديها للمصريين قيادة وشعب، يكفي حبهم الكبير لي، الذي أشاهده يوميا فى عيونهم تجاهي، حينما أغني على مسارحهم".

عاصي الحلاني، كان تصدر التريند في لبنان، بكليب أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي"، بعد ساعات من طرحه بمشاركة زوجته في احتفالهما بعيد زواجهما الـ 25.

كان "الحلاني"، طرح منذ عدة أسابيع، أغنيته الأولى "بعشقك"، وهي أغنيته المصرية التى سيتم طرحها بالألبوم.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى.