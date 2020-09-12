أمير كرارة يحتفل بعقد قران شقيقته نورا

بحضور الشيخ محمد علي جمعة، احتفل أمير كرارة، بعقد قران شقيقته نورا، وسط حضور عائلي، بجانب حضور الفنان أحمد صلاح حسني شقيق زوجته.

وشهد "كرارة" على عقد القران، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع شقيقته والحضور.

ويستعد أمير كرارة، لبدء تصوير مشاهده بمسلسل "نسل الأغراب"، مع أحمد السقا والمخرج محمد سامي، كما يستعد لتصوير مسلسل "عمر الناجي" المقرر عرضه على منصة "Watch It".