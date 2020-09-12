أول صورة لحفل زفاف نور شقيقة أمير كرارة

في سرية تامة احتفلت أسرة النجم أمير كرارة، بزواج شقيقته الوحيدة، نور، في حضور أفراد الأسرة وأصدقاء "أمير" المقربين من الوسط الفني.

يذكر أن الفنان أمير كرارة يحضر حاليا لتصوير حلقات جديدة من برنامجه "سهرانين"، بعد نجاح البرنامج وتحقيق أعلى نسب مشاهدة.

كما يستعد "كرارة"، لرمضان المقبل بمسلسل "نسل الأغراب"، أمام أحمد السقا ومي عمر وإخراج محمد سامي، ويجسد فيه دور غفران الغريب، وجار حاليا اختيار باقي أبطال العمل.

قدم أمير كرارة رمضان الماضي، مسلسل الاختيار، والذي تناول حياة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

مسلسل الاختيار بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.