كشفهم سامي كلارك.. هل تعمدت mbc خداع المشاهدين في "ذا فويس سينيور"؟

المطرب اللبناني الكبير عبده ياغي، خطف الأضواء مع عرض الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس سينيور عبر قناة إم بي سي، في الوقت الذي حاول فيه مدربو البرنامج نجوى كرم، وهاني شاكر، وملحم زين، وهاني شاكر، خطفه للانضمام لفريقه.

عبده ياغي لم يكن مجرد متسابق كبير في العمر حاول إثبات موهبته في البرنامج الذي تقام حاليا النسخة الأولى منه، فهو مطرب كبير لديه تاريخ حافل من الغناء خلال فترة السبعينيات ولكنه اندثر مع مرور الزمن.

"الوطن"، علمت أن إدارة إم بي سي هي التي طلبت منه المشاركة في البرنامج لكي يحدث هوجة إعلامية حول البرنامج، ولكي تزداد التساؤلات عن الموسم الأول وعن كيفية قبول مطرب كبير يخضع لبرنامج تلفزيوني يشارك فيه مطربين أقل منه خبرة وربما أقل منه مكانة فنية.

وقال مصدر مطلع، إلى أن ظهور عبده ياغي في البرنامج جاء بديلا للفنان اللبناني سامي كلارك الذي رفض الظهور في البرنامج و"فضح إدارة إم بي سي حينما طلبت منه المشاركة كمتسابق، وكشف الأمر خلال مقابلة له مع برنامج "Next" اللبناني حيث أشار الى أن القائمين على برنامج ذا فويس سينيور تواصلوا معه ليشترك كمنافس في البرنامج لكنه اعتذر وشكرهم على التفكير فيه".

وأكد أن الفكرة جميلة، ولكنه سبق وحصد جوائز عالمية فلا يستطيع أن يعود إلى المنافسة مع فنانين ويتم تصنيفه من جديد حيث ختم قائلا "غلطوا بالعنوان".

عبده مطرب لبناني ذو صوت عذب ومن جيل الفنانين الكبار، بدأ مشواره الفني مع كبار الفنانين منهم الرحابنة وروميو لحود ورفيق حبيقة.

النجاح الأول لعبده كان من خلال برنامج استوديو الفن عام 1972 - 1973 من نفس الدورة التي تخرّج فيها الفنانان وليد توفيق وماجدة الرومي.

قدم خلال مشواره عدد كبير من الأغنيات منها ماريا، وليلى يا ليلى يا بنت الناس وعلي كاسك.