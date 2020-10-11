وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية
كتب:
أ ش أ
05:54 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
وزير الخارجية سامح شكرى
أعلنت سفارة العراق في مصر أن فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي سيبحث مع سامح شكري وزير الخارجية والمسؤولين المصريين تطورات الأوضاع العربية والعلاقات والتنسيق لعقد اللجنة المصرية العراقية المشتركة في بغداد قريبا.
وذكر بيان أصدرته السفارة بالقاهرة أن وزير الخارجية سوف يشارك في الاجتماع الثلاثي الذي يضم وزير الخارجية سامح شكري، وأيمن الصفديّ وزير الخارجية الأردني بعد غد الثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّعها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان في أغسطس الماضي.
وأشار البيان إلى أن الوزير العراقي سيلتقي مع الأمين العامّ للجامعة الدول العربيّة أحمد أبوالغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة.