خبيرة عن تطوير الصناعة في عهد السيسي: أصبحت تتمتع بميزة استراتيجية كبيرة

قال الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية شهدت إنجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي خلال السنوات الست الأخيرة، وبخاصة على صعيد المشروعات القومية.

وأضاف الحماقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن هذه المشروعات بدأت تخلق الملايين من الفرص والمجالات لاستثمار موارد مصر الاقتصادية: "سيناء مثلًا لم تكن مستغلة كموارد تعدينية وزراعية وصناعية، وكان تقلب السياحة لظروف كثيرة لم يكن يتيح لمصر أن تكون مواردها مستدامة، لذلك حرصت القيادة السياسية على تنويع الأنشطة الاقتصادية".

وتابعت: "نفس الأمر حدث في الوادي الجديد وصعيد مصر حيث لم يكونا مستغلين بالكامل، وعندما جرى تدشين شبكة الطرق الاقتصادية الضخمة فتحت مجالات هائلة، وبدلًا من أننا كنا نعيش على مساحة قدرها 6% من مصر، بدأنا نتحرك في آفاق أوسع بكثير، وبذلك زادت فرص النمو والاستثمار والعمل".

وفي سياق متصل بحديث الرئيس عبد الفتاح عن الموازنة العامة، خلال الندوة التثقيفية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة، قالت إن الرئيس أكد أنها كانت تعاني في الفترات الماضية من عجز مزمن وبالتالي لم تتمكن مصر من الاهتمام بالتعليم والصحة والإسكان والمشروعات الكبرى.

وحول بناء الوعي، قالت الحماقي: "لدينا تركة ثقيلة جدًا، نعاني من نتائج النظام التعليمي وضعف الكفاءات وزيادة نسب الأمية وعدم مشاركة المرأة وهو ما انعكس على معدلات الزيادة السكانية بشكل كبير".

وشددت الحماقي، على أهمية تعظيم الاستثمارات في المجالات التي تستوعب فرص عمل، على غرار ما حدث في المشروعات القومية الكبرى، التي تسببت زيادة الاستثمارات فيها بفتح فرص كبيرة لازدهار الصناعات، وأصبحت تتمتع بميزة استراتيجية كبيرة: "مثلًا، في صناعة الملابس الجاهزة، إذا استطعنا في فترة قصيرة أن نعظم القيمة المضافة وأن نشغل عددًا كبيرًا من المصريين وأن نركز على المرأة لإنتاج ملابس جاهزة للتصدير".

وواصلت: "هذا بخلاف الصناعات الغذائية والصناعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية سنستطيع توفير فرص عمل، وهو ما سيضع أمامنا تحديات كبرى على مستوى بناء القدرات المهارية لكل المتخلفين عن التعليم مع تشجيع المكون المحلي في الإنتاج، وهو ما بدأت الدولة المصرية في الاهتمام به".