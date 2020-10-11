الصحة العالمية: من الوارد إصابة المتعافين من كورونا مرة أخرى

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد فى الموجة الأولى، من الوارد أن يتم إصابتهم في الموجة الثانية.

وأكد "عصمت" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا لا يأخذ المناعة 100%، ويمكن التعرض للإصابة بالفيروس مرة أخرى، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على اتباع الإجراءات الإحترازية.

وأضاف، أن الأعراض المتداولة والشائعة لفيروس كورونا هي ارتفاع في درجة الحرارة والصداع والتعب والإرهاق وبعض المشاكل في الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أن مؤخرًا بدأت تظهر مشاكل في الجهاز العصبي تتمثل في تعب بالعضلات وصعوبة في الحركة، وأيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي تتمثل في الإسهال والشعور بـ"الغثيان".

وفيما يتعلق بأكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، نوّه مستشار منظمة الصحة العالمية عن الفرق بين الفئات الأكثر عرضه للإصابة والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، فأشار إلى أن أكثر الفئات عرضه للإصابة هم الشباب، نظرًا لأنهم أكثر الفئات في الخروج والحركة والاحتكاك بفئات مختلفة فنسبة الإصابة بين الشباب على سبيل المثال في أوروبا تصل إلى 70%، وقامت دولة كبلجيكا بغلق الكافتيرات والنوادي الليلية وغيرها لرؤيتها بأنها أكثر الأماكن التي ينتشر فيها العدوى، ولكن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات هم كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97643 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد"، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.