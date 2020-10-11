لعب كرة في الشارع.. ليلة بكى فيها الهضبة بسبب هاني شنودة

يعد الموسيقار هاني شنودة أول من وضع الفنان الكبير عمرو دياب، على الطريق الصحيح للغناء، وأول من شاركه فى تلحين أغنيات ألبومه الأول "يا طريق" الذى طُرح عام 1983.

وللموسيقار الكبير ذكريات عدة مع الهضبة خلال مشواره الفني، وبالتحديد في السنوات الثلاث الأولى بعد أن ترك بورسعيد وقرر المكوث في القاهرة للبحث عن ذاته وتكوين مستقبله.

ويكشف شنودة لـ"الوطن" ذكرى يوم بكى فيه "دياب" بسبب نصائحه، فقال: "في أحد الأيام كنت أبحث عن عمرو دياب، فسألت عنه فى المعهد فلم أجده، فغضبت للغاية حينما علمت أنه ترك المعهد ومحاضراته لكي يمارس لعبة كرة القدم في الشارع".

وأضاف: "أسرعت بالذهاب إليه، وعنفته بما فعل، لأنني اعتقدت أنه سيضيع مستقبله، فوجدت الدموع تنهمر من عينيه، وقال لي أنا بلعب الرياضة لأني بصنع عمرو دياب".

وشرح شنودة جملة الهضبة، قائلًا: "عمرو كان فى ذلك الوقت ممتلئًا جسمانيًا، وكان هناك صحفي يسخر من حجمه وشكله، ولم يكن في ذلك الوقت هناك صالات ممارسة الرياضة والجيم مثل الآن، فكانت الرياضة تمارس فى الشوارع والساحات، فقرر عمرو فى ذلك الوقت أن يمارس الرياضة، ويقلل من وزنه حتى لا يسخر ذلك الصحفي منه مرة أخرى، واعتقد الآن أن الجميع علم كيف صنع عمرو دياب نجوميته فهو منذ شبابه كان جيدًا في التخطيط لنفسه ولمستقبله ويعرف ماذا يريد".

يُذكر أن هاني شنودة تعرف على عمرو دياب عام 1982، حينما كان يحيي إحدى حفلاته الغنائية في محافظة بورسعيد مع فرقة "المصريين"، وقرر دعمه ومساندته عقب قرار "دياب" بالاستقرار في القاهرة، وقام "شنودة" بمساعدته في الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية والدراسة فيه بجانب العمل معه على أول ألبوماته.