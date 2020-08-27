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أوبك: الاحتياطي العالمي للنفط يقدر بـ1550.74 مليار برميل خلال عام 2019

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مارينا رؤوف
12:53 ص | الخميس 27 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال تقرير لها انا معدل احتياطي النفط الخام المؤكد عالميا في امريكا الشمالية يقدر بنحو 57.92 مليار برميل خلال 2019.

 واضاف تقرير أوبك أن احتياطيات النفط الخام للدولة المنتجه في إفريقيا تقدر بنحو 126.39 مليار برميل خلال نفس العام، بينما سجل احتياطي الشرق الأوسط من النفط 847.75 مليار برميل.

وأشار التقرير إلى أن حصة الأوبك من احتياطي النفط الخام تأتي بنسبة 79.10% من إجمالي الاحتياطي العالمي الذي يقدر ب 1550.74 مليار برميل خلال عام 2019.

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