أوبك: الاحتياطي العالمي للنفط بلغ 206.20 مليار متر مكعب غاز

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال تقرير لها، أن معدل احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد عالميا في أمريكا الشمالية يقدر بنحو 16.19 مليار متر مكعب خلال 2019.

وأضاف تقرير أوبك، أن احتياطيات الغاز الطبيعي للدولة المنتجة في أفريقيا تقدر بنحو 15.80 مليار متر مكعب خلال نفس العام، بينما سجل احتياطي الشرق الأوسط من النفط 80.87 مليار متر مكعب.

وأشار التقرير إلى أن حصة الأوبك من احتياطي الغاز الطبيعي تأتي بنسبة 35.47% من إجمالي الاحتياطي العالمي الذي يقدر ب 206.20 مليار متر مكعب خلال عام 2019.