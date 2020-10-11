8 جنيهات حصيلة ارتفاع الذهب في أسبوع.. و"الجنيه" يصعد 56 جنيها

سجل الذهب ارتفاعًا بمقدار 8 جنيهات خلال أسبوع تذبذبت فيه الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، كما صعد الجنيه الذهب 56 جنيهًا، ليستقر سعره اليوم الأحد عند 6 آلاف و688 جنيهًا.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي أسعار أعيرة الذهب خلال أسبوع، والتي سجلت ارتفاعًا طفيفًا، بعدما شهدت أسعاره حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، ما وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

أسعار الذهب اليوم الأحد 11أكتوبر

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات، اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 953 و955 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 834 و836 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 715 و717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و688 جنيهًا.

أسعار الذهب السبت 10 أكتوبر

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، أمس السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 953 و 955 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 834 و836 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 715 و717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و688 جنيهًا.

أسعار الذهب الجمعة 9 أكتوبر

قفزت أسعار الذهب 17 جنيهًا بنهاية تعاملات، الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 953 و 955 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 834 و836 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 715 و717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و688 جنيهًا.

أسعار الذهب الخميس 8 أكتوبر

واستقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 938 و941 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 821 و823 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 704 و 705 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و584 جنيهًا.

أسعار الذهب الأربعاء 7 أكتوبر

واستقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 936 و938 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 819 و821 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 702 و704 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و568 جنيهًا.

أسعار الذهب الثلاثاء 6 أكتوبر

انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 947 و950 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 829 و831 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 711 و712 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و648 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 5 أكتوبر

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 951 و953 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 832 و834 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 713 و715 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و672 جنيهًا.

أسعار الذهب الأحد 4 أكتوبر

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 945 و947 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 827 و829 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 709 و711 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و632 جنيهًا.