شعبة الذهب: أقل شبكة بـ15 ألف جنيه.. والأسعار ستنخفض قريبا

شهدت أسعار الذهب، أمس،ارتفاعا كبيرا في البورصات العالمية لترتفع بمقدار 17 جنيه خلال تعاملات أمس، حيث سجل عيار 24 مبلغ 975 جنيها للجرام الواحد.

ومن جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير أمس نظرا للمضاربات التي تحدث في البورصات العالمية والتي تعتمد علي شراء المضاربين لأطنان من الذهب عندما يكون سعره منخفضا بشكل كبير ومن ثم تنخفض كمية الذهب المطروحة للبيع وعلي أساسه يرتفع السعر نظرا لظروف العرض والطلب.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الوطن" أنه بعد ارتفاع الأسعار يعرض المضاربون الذهب لديهم للبيع بالسعر العالي لزيادة أرباحهم من فارق السعر وتحقيق أرباح كبيرة وجني الأموال.

وأشار إلى أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد وإعلانه ذلك أثر على الأسواق مما أحدث تذبذبا وعدم استقرار أو اطمئنان ما جعل المستثمرين يتجهون لشراء الذهب كملاذ آمن لمدخراتهم كأفضل بديل عن الدولار وغيرها.

وأوضح نجيب أن أسعار الذهب ستنخفض في الفترة المقبلة، بسبب بدء المستثمرين في الذهب طرح الكميات الخاصة بهم للبيع في ظل ارتفاع الأسعار ما سيزيد من الكميات المطروحة وعليه تنخفض الأسعار مجددا.

ولفت إلى أن الكثيرين في مصر يشترون الذهب بسعر منخفض ويبيعونه عند ارتفاع الأسعار بشكل كبير كما أنه هناك آخرين يشترون الذهب لأهداف خاصة مثل الزواج او كهدايا وهي طريقة الاستخدام الشائعة في السوق المحلي المصري.

وأضاف أن أغلب الطلب في السوف المحلي يكون على عياري 18 و21، حيث إنه في المدن الحضارية يكون الأفضلية لعيار 18 نظرا لأشكاله البسيطة والجميلة وتوفر العديد من الاشكال به.

ولفت إلى انه في المحافظات القبلية والوجه البحري يتم تفضيل عيار 21 نظرا لسمكة وأشكاله ذات الأحجام الكبيرة، ولكن عيار 24 لم يكن عليه إقبال كبير نظرا لصعوبة تشكيلة مقارنة بعيار 18.

وأشار إلى أن تكلفة شراء شبكة تتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألفا كحد أدنى، حيث تتكون من دبلة للعروسة وخاتم ومحبس وذلك نظرا لارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.