عامل وصديقته ينشران صور 4 فتيات على "فيس بوك": بنستغلهم في الدعارة

اعترف عامل وصديقته بإنشاء حساب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرا فيه صور 4 فتيات فى أوضاع مخلة، لاستقطاب الرجال راغبي المتعة المحرمة، وذلك بمقابل مادي، وجاء ذلك بعد القبض عليهما وعلى الفتيات الـ 4، واللاتي اعترفن بتعرضهن للاستغلال في أعمال الدعارة من قبل المتهمين الأول والثانية نظير مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام عامل بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والتواصل معهم من خلال العديد من البرامج والتطبيقات والمحادثات النصية، بالاشتراك مع إحدى السيدات نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

وتم وضع خطة للإيقاع بالمتهمين، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتم التنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام، وأمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتم استهداف المتهم الأول والثانية، وتمكنت القوات من ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عُثر معه على هاتفين محمول، وبفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة مع المتهمات ومع الرجال راغبي المتعة المحرمة، وهو ما يؤكد نشاطه الآثم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 فتيات أخريات بصحبة المتهمين، وأدلى المتهمان الأول والثانية بسابق معرفتهما ببعضهما، وأنهما اتفقا على إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، دأبا من خلاله على الترويج لبعض الفتيات وعرض صورهن على راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقصد تحقيق مكاسب مالية.

وأضاف المتهمان أنهما استغلا الفتيات الـ 4 المقبوض عليهن معهما، فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى.. كما واجهت الأجهزة الأمنية المتهمات الـ4 بما جاء فى أقوال المتهمين الأول والثانية، واعترفا باستغلالهما لهن في أعمال الدعارة والبغاء.

وتم تحرير محضر بواقعة الضبط، والتحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة التى تباشر التحقيق معهم.