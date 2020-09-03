تفاصيل سقوط شبكة دعارة في قصر النيل: 3 سيدات وشاب والساعة بـ2000 جنيه

"صور عارية.. فيديوهات جنسية"..ضمن الأحراز التى تحفظت عليها جهات التحقيق فى واقعة ضبط 3 سيدات وشاب، أثناء ممارسة الرذيلة، بمنطقة قصر النيل، وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمات الثلاث اتفقن على ممارسة الرذيلة مع المتهم مقابل 2000 جنيه في الساعة، وأثناء ذلك تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الأربعة، وتم التحفظ عليهم، وأخطرت جهات التحقيقات التى باشرت التحقيقات وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والترويج لنشاطهم على شبكة الإنترنت بمنطقة قصر النيل، حيث رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعرض نفسها وأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادي.

وأفادت التحريات باأ المتهمة الرئيسية كانت تقوم باستدراج السيدات راغبى المتعة والاتفاق معهن على ممارسة الرذيلة مقابل حصولهن على مبالغ مالية، وأنهن اتفقن مع شاب على ممارسة الرذيلة مقابل 2000 جنيه فى الساعة.