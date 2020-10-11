انطلاق احتفالية اليوم العالمي للفتاة بمقر وزارة التضامن

انطلقت فعاليات حفل اليوم العالمي للفتاة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والذي تنظمه هيئة بلان إنترناشيونال إيجبت، والسفارة الكندية بالقاهرة.

بدأ الحفل بكلمة مدير منظمة بلان إنترناشيونال إيجيب السيد صديقي أمام الحضور، وكلمة القائم بالأعمال في السفارة الكندية بالقاهرة ياسمن وهاب، عبر برنامج زووم.

ومن خلال هذه المبادرة، تقوم الفتيات المشاركات بلقاء عدد من الوزراء والمسئولين، وعقد حوار معهم، وخلال اللقاء قام وزير السياحة والآثار، بالرد على جميع العديد من الاستفسارات والأمور التي تخص ملف السياحة والآثار، حيث أعربت إسراء عن حبها وشغفها الكبير بالآثار والحضارة المصرية القديمة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الاحتفال باليوم العالمي للفتاة المصرية للعام الثالث على التوالي، لأهمية دور المرأة والفتاة، وهو أيضاً أحد أشكال تمكين الفتيات والمساواة في الأدوار، والذي يعكس التزاماً وتنفيذاً لتوجهات الإرادة السياسية نحو تمكين المرأة بشكل عام، ومن ثم الفتاة باعتبارها أم المستقبل وصانعة الحضارة.

وأكدت أنه عبر سنوات عديدة، مضت عانت فيها الفتاة والمرأة المصرية من التهميش، كناتج لبعض الموروثات الثقافية الخاطئة، وتمكنا من خلال برامج الحماية الاجتماعية من تغيير النظرة السلبية للفتاة، وتمكينها من الحصول على حقها لتأتي توجهات الإرادة السياسية، بتخصيص عام للمرأة والفتاة، إيماناً بما لديها من قدرات ومهارات تمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في بناء الوطن.