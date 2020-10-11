في اليوم العالمي للفتاة.. تراجع العنوسة لـ17% ومتسربات التعليم لـ22.4%

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للفتاة، اليوم، كما حددته الأمم المتحدة في الحادي عشر من شهر أكتوبر كل عام.

وبهذه المناسبة، تنشر "الوطن" أحدث التقارير الإحصائية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخاصة بأوضاع الفتيات والإناث ، في مصر، والتي أكدت أن عدد الأسر التي تعولها سيدات في مصر تبلغ 3.3 مليون أسرة.

تراجع نسب الإناث الحاصلات على مؤهلات جامعية إلى 10.8%

وأوضحت التقارير تراجع نسب العنوسة في المجتمع المصري، حيث انخفضت نسبة الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج "العوانس" من 24.3% إلى 17%، وأن نسب المتسربات من التعليم في المرحلة الابتدائية، انخفضت من 41.9% إلى 22.4% بينما انخفضت نسب التسرب في المرحلة الإعدادية من 58.1% إلى 40.4% فيما ارتفعت نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي إلى 10.8% .

%70.3 زيادة في نسب المتزوجات الإناث

كذلك رصدت التقارير أن نسبة الإناث المتزوجات ارتفعت من 63.4% إلى 70.3% كما ارتفعت نسبة المطلقات من 1.2% إلى 1.7%.

ويأتي الاحتفال الدولي الذي أعلنته الأمم المتحدة في 11 من شهر أكتوبر من كل عام ،بيوم الفتاة ليستهدف دعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص للحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل ، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال و الزواج المبكر، كما أن الاحتفال باليوم العالمي للفتاة "يعكس نجاح الفتيات والنساء الشابات كمجموعة متميزة في سياسة التنمية والبرمجة والبحث".

وبدأت مبادرة اليوم العالمي، للفتيات كمشروع لمنظمة بلان إنترناشيونال، وهي منظمة غير حكومية تعمل في جميع أنحاء العالم، حيث نشأت فكرة الاحتفال باليوم العالمي للفتيات من حملة بلان إنترناشيونال"لأنني فتاة"، التي ترفع الوعي بأهمية رعاية الفتيات عالمياً وفي البلدان النامية على وجه الخصوص .