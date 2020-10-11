القباج في اليوم العالمي للفتاة: تعيين أول سفيرة للوزارة لمناهضة التنمر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحرص كل عام، على إحياء اليوم العالمي للفتاة، لدعم الفتيات، ودفعها لتولي مناصب قيادية كبرى، وذلك بالتعاون مع هيئة بلان الدولية.

وأضافت القباج، خلال كلمتها في افتتاحية حفل اليوم العالمي للفتاة بمقر الوزارة، إن القيادة السياسية في مصر، تحرص على دعم المرأة، والدفاع عن حقوق الفتيات، خاصة بين الفئات الأكثر فقرا، من خلال مبادرات مختلفة لمناهضة العنف ضد المرأة والزواج المبكر وختان الإناث، وتعليم الفتاة.

وأشارت القباج، إلى أنه يعمل مع الوزارة نحو 40 جمعية أهلية، وتعمل الوزارة من خلال برامجها المختلفة، على دعم الفتيات، وكل الفئات المستضعفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وسلطت القباج في كلمتها إلى دور الوزارة في مناهضة التنمر والعنف، ضد أي فتاة، سواء في العمل أو التعليم أو الأسرة، لتوفير حياة آمنة كريمة لهم، لتحقيق التكافؤ الاجتماعي.

وفي ختام كلمتها، أعلنت الوزيرة الفتاة نهلة النمر، كأول سفيرة لوزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة المناهضة المجتمعية ضد التنمر.

انطلقت قبل قليل، فعاليات حفل اليوم العالمي للفتاة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، الذي تنظمه هيئة بلان إنترناشيونال إيجبت، والسفارة الكندية بالقاهرة.

بدأ الحفل بكلمة مدير منظمة بلان إنترناشيونال إيجيب السيد صديقي أمام الحضور، وكلمة القائم بالأعمال في السفارة الكندية بالقاهرة ياسمن وهاب، عبر برنامج زووم.