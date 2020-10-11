"التموين": وصلنا لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 75%.. وقريبا 100%

كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر وصلت لنسبة 75% من الاكتفاء الذاتي من السكر كأحد أهم السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى مصر ستصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% قريبًا مع اكتمال إنشاء المصانع الجديدة، وتطوير مصانع السكر الحكومية.

وشهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع عقد التطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولي مكون من 4 شركات هي "سيجمان"، و"بى إم إيه"، و"ماين كيبتال" و"رونالد بيرجر، وذلك بهدف تطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها التابعة، لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وشدد "المصيلحي" على أن هذا التحالف الدولي سيقوم بعمل دراسة مستفيضه وواقعية وتحليل دقيق للوضع الراهن لكل وحدة من وحدات شركة السكر والبالغ عددها 22 وحدة وعلاقاتها بعضها ببعض، وكذا تقييم العناصر البشرية وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية بشركة السكر لوضعها على خريطة المنافسة المحلية والإقليمية والدولية، بحيث سيتم دراسة الموقف (المالي، الفني، الإداري) ووضع البدائل المناسبة، مع تحديد نقاط القوة والضعف بهدف بالنهوض بالشركة والذي سينعكس إيجابياً على النهوض بصناعة السكر.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة وحتمية التواصل المستمر والمباشر مع العاملين بجميع وحدات الشركة ومع كافة المستويات الإدارية، وأشار إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في هذا المجال وسيتم تدريبهم وفقا للخبرات العالمية، مؤكدًا أن توجه الدولة هو تطوير تلك الصناعة يأتي لزيادة انتاجها وتطوير المصانع التابعة لها بمواصفات عالمية بما يساهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد اضافه الى دمجها بمنظومة سلاسل القيمة العالمية.

من اجنبه، أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن توقيع هذا التعاقد يأتي ضمن خطة طموحة لدى الشركة القابضة لتطوير مصانعها التابعة، حيث بدأت بدراسة تطوير شركتي قها وأدفينا، وشركات الزيوت وكذلك شركة النشأة والخميرة، ثم تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية أحد أهم وأكبر الكيانات الوطنية في صناعة السكر في مصر، والتي تمثل صرح صناعي عملاق في مجال صناعة السكر والصناعات الغذائية.