محمد علاء مدرس لغات في فيلم "العميل صفر" أمام أكرم حسني

يبدأ الفنان محمد علاء الشهير بـ"جامايكا"، تصوير أول مشاهده في فيلم "العميل صفر" للمخرج محمد سامي، بطولة الفنان أكرم حسني، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت "الوطن"، أن "جامايكا" يجسد دور مدرس لغات بحسب الأحداث، حيث يعد دوره ركيزة أساسية من ركائز الفيلم.

وكان المخرج محمد سامي، وقع اختياره على الفنانة نيللي كريم، لتقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان أكرم حسني، حيث يجري التحضيرات النهائية لأحدث أفلامه مع المنتج وائل عبدالله، وتحديدا بعد التعاقد مع نيللي على الفيلم بشكل رسمي، وبدئها الاستعداد للشخصية التي تقدمها في العمل.

وتجري الشركة المنتجة حاليا، إبرام باقي التعاقدات، بناء على قائمة الممثلين، الذين وضع أسمائهم مخرج العمل محمد سامي، حيث من المقرر البدء في تصوير الفيلم خلال الأيام المقبلة.

وكان الاستعداد لفيلم "العميل صفر"، بدأ منذ عام 2019، ولكن توقفت التحضيرات لعدة أسباب، منها وفاة والد أكرم حسني بطل العمل، ثم انشغاله بعد ذلك لمشاركته في مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي، الذي عُرض رمضان الماضي، فضلًا عن مشاركة المخرج محمد سامي بتأليف وإخراج مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان، وبداية جائحة كورونا التي أوقفت جميع مناحي الحياة.

وأكد أكرم حسني في تصريح سابق لـ"الوطن" أن أحداث فيلم "العميل صفر"، تدور في إطار أكشن كوميدي، وتتمحور فكرته حول عميل يعمل لصالح منظمة ما، لكن بشكل جديد ومختلف عما قُدم من أعمال في هذا الصدد، مضيفًا أنه سعيد بالتعاون مع محمد سامي، لأنه مخرج يملك وجهة نظر ورؤية ثاقبة مختلفة ومميزة.

فيلم "العميل صفر" يُعد التعاون الأول الذي يجمع بين المخرج محمد سامي وأكرم حسني الذي دائمًا ما يلجأ إلى الكوميديا في أفلامه لرسم البسمة علي شفاه جمهوره.