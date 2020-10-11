المتحدة للخدمات الإعلامية: حديث الرئيس عن "الاختيار" شرف كبير لنا

قال المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن حديث وانطباع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مسسلسل الاختيار، تشريف لكل العاملين بالشركة، ومشاركة أبطال العمل بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، تشريف كبير للجميع: "الرئيس بعد ما نزلنا طلب نطلع تاني علشان يشكرنا".

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن عمل مسلسل الاختيار، لم يكن معتمد على بطل أو أثنين، ولكنه اعتمد على مجموعة من الأبطال لرواية قصة حقيقية حدثت قريبا، وهناك الكثير من المواطنين يتذكرونها جيدا، وتجسيد مثل تلك الأعمال صعب، موضحا أن مسلسل الاختيار تفاعل معه الكثير من المواطنين في مصر وخارج مصر، وترك عظيم الأثر بنفوس من رأوه لما فيه من قصة حقيقية.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل بالعديد من الرسائل خلال مشاركته في الندوة، كما كلف الشركة بالكثير من الأشياء التي يجب إنتاجها خلال الفترة المقبلة: "ده جزء من شغلنا ومن رسالتنا، ويضع علينا كثير من العبء والمجهود، ونتوقع أن نعطي أكثر وننتج الكثير من الأعمال".

وأشار إلى أنه بعيدا عن العمل المقبل، لكن عمل "الاختيار"، وضع مسؤولية كبرى على كاهل الشركة، لوجود الكثير من المواد التي تصلح كأعمال درامية، تخدم أكثر من اتجاه.

وتابع: "مصر مليئة بالكثير من القصص والأبطال، وممكن ميبقوش في العمل العسكري والأمني، لكن هناك من صنع مجهودات عدة في مختلف القطاعات".