ترامب: أصبح لدي مناعة ضد فيروس كورونا ربما لمدى الحياة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لقناة فوكس نيوز، أصبح لدي مناعة ضد فيروس كورونا ربما لمدى الحياة، وفقا لما نقلته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وطلّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدون كمامة، على المئات من أنصاره أمس، في أول مناسبة عامة يحضرها منذ أصيب بكوفيد-19، معلنا من شرفة البيت الأبيض أنه يشعر بأنه "في حالة رائعة".

وتحدث ترامب من شرفة بالبيت الأبيض مع مئات من مناصريه تجمعوا في حديقة أسفلها، وأطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام".

وقال ترامب أمام الحشد: "أشعر بخير.. صحتي ممتازة"، مضيفا أن بلاده "تمتلك أدوية وعلاجات لمكافحة كورونا وأنتجنا لقاحات سيتم طرحها قريبا" وفقا لقناة سكاى نيوز عربية.

وكان ترامب كشف عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر الجاري، وقضى ثلاث ليالٍ بالمستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

ولم يوضح الرئيس هل لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أمريكي.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض الجمعة، إن ترامب سيجري فحص كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، ولن يحضر مناسبة عامة إذا تبين أنه لا يزال ناقلا للعدوى.