صيادلة الإسكندرية: ضبط مسئول "مزمن" لبيع الأدوية "أون لاين"

أعلن نقيب الصيادلة بالإسكندرية، الدكتور محمد أنسي الشافعي، عن رصد إحدى الصفحات الإلكترونية المجهولة يُطلق عليها اسم "مزمن"، تقوم ببيع الأدوية للجمهور "أون لاين"، عن طريق شبكة "الإنترنت"، الأمر الذي يسبب خطورة على صحة المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر، وبعد ادعاء المشاركة في بعض المبادرات الوطنية، وما يمثله من مخالفة لكل القوانين المنظمة لهذا الشأن.

وقال "الشافعي"، في بيان أصدرته نقابة صيادلة الإسكندرية، اليوم الأحد، إنه تم إبلاغ كافة الأجهزة الرقابية المسئولة، ومباحث الإنترنت، ومباحث الأموال العامة، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الشئون الصحية، والتفتيش الصيدلي بالاسكندرية، وذلك للفحص والمتابعة.

وتبين أن هذا الكيان عبارة عن مجموعة، يديرها المدعو "ف. ج. أ."، غير مقيد بنقابة الصيادلة، وهذه المجموعة تتحرى أعلى درجات الحرص والحذر في التعامل عبر صفحات الإنترنت، والتعامل مع الجمهور، وتوصيل الأدوية بدون أي تراخيص أو رقابة، ويتم إدارة هذه المجموعة من عدد من المقرات بمدن دمنهور والإسكندرية، في منطقة "رشدي"، كما تبين استغلال المجموعة لعدد من الصيادلة، أعضاء النقابة، للحصول على معلومات منهم.

ولفت البيان إلى أن نقابة صيادلة الإسكندرية قامت بإجراء عدد من عمليات الشراء المباشر، عن طريق صفحة "مزمن"، من أجل إثبات هذه الخروقات ومتابعتها، مشيراً إلى أنه تم رصد هذه الصفحة وغيرها، بعد تقديم بلاغ عاجل إلى رئيس مباحث الإنترنت، منذ مارس 2020، كما تم تقديم بلاغ إلى رئيس جهاز حماية المستهلك بقطاع غرب الدلتا، في أبريل 2020، وكذلك تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية في ذات الشأن.

وأضاف البيان أن نقيب صيادلة الإسكندرية تقدم ببلاغ عاجل إلى رئيس نيابة "سيدي جابر"، ضد مدير المجموعة "ف. ج. أ."، منذ يوليو الماضي، بعد تحديد هويته، وتم التأكد من استغلاله بعض الأماكن في دمنهور والإسكندرية، لإدارة نشاطه غير المشروع.

وأشار إلى أنه بعد شهور من المتابعة والتحقيقات، والتنسيق الخارجي بين النقابة والجهات المختصة، والتحريات الدقيقة والرصد من قبل مباحث الأموال العامة، واستخراج إذن النيابة، تمكنت قوات إدارة مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا، بإشراف اللواء حسام نبيل، من مداهمة أحد هذه المقرات في منطقة "رشدي"، بوسط الإسكندرية، مساء أمس السبت، حيث تم القبض على المدعو (ف. ج. أ) وآخرين، وتم التحفظ عليهم للعرض على النيابة المعنية، لافتاً إلى أن النقابة تتواجد الآن داخل مجمع النيابات لاستكمال التحقيقات ومتابعتها على مدار الساعة.