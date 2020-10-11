مصر ترحب ‏بوقف إطلاق النار ‏بين أرمينيا وأذربيجان

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، 11 أكتوبر الجاري، ‏بالتوصل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بين كل من أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا الاتحادية.

ودعت مصر الطرفين إلى الالتزام بقرار وقف إطلاق النار والامتناع عن خرقه، تحقيقاً للسلام وللأهداف الإنسانية المأمولة.

وأكدت مصر أهمية قيام الجانبين بالعودة إلى طاولة المُفاوضات، وصولاً إلى تسوية مستدامة للنزاع وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي إطار الجهود التي تبذلها مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.