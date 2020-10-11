رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر ترحب ‏بوقف إطلاق النار ‏بين أرمينيا وأذربيجان

كتب:

الوطن
08:41 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، 11 أكتوبر الجاري، ‏بالتوصل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بين كل من أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا الاتحادية.

ودعت مصر الطرفين إلى الالتزام بقرار وقف إطلاق النار والامتناع عن خرقه، تحقيقاً للسلام وللأهداف الإنسانية المأمولة.

وأكدت مصر أهمية قيام الجانبين بالعودة إلى طاولة المُفاوضات، وصولاً إلى تسوية مستدامة للنزاع وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي إطار الجهود التي تبذلها مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الأرميني يصل موسكو للقاء نظيره الروسي

محلل سياسي: تركيا خططت للحرب بين أرمينيا وأذربيجان.. وأردوغان حدد موعدها

"الخارجية": مصر وجنوب السودان يستعدان لاستئناف أعمال تطهير بحر الغزال

وزارة الخارجية تواصل لليوم الثاني الإعلان عن ضياع "ختم النسر"