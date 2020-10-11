اللجنة الطبية لمونديال اليد: "عايزين الناس تيجي مصر وتخرج منها آمنة"

قال الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل ورئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد، إن بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تشارك بها 32 دولة، يعد زيادة كبرى في رواج السياحة المصرية عالميا، كما يعكس قوة الدولة المصرية في تنظيم مثل تلك البطولات الدولية: "عايزين الناس تيجي مصر وتخرج منها آمنة بدون إصابة بالفيروس".

وأضاف "خميس"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الإجراءات الطبية التي تمثلها اللجنة الطبية لمونديال اليد، تقوم على قدم وساق، لإتمام ذلك العمل بمهنية وحرفية، مع العمل على منع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن العالم ينتظر إجراءات مصر الطبية، لتنظيم الحدث العالمي في ظل كورونا.

وأكد أنه سيتم اتباع نظام "الفقعة الكبيرة"، مع كل المشاركين في هذا المونديال ومنظميه، كما سيتم وضعهم في نطاق محدد غير مسموح لهم بالخروج من ذلك الإطار المخصص لهم، وهو الأشبه بحجر صحي عليهم جميعا: "كل 72 ساعة سيجري للجميع PCR، ونتأكد أن التحليل سلبي قبل السماح له بمشاركة باقي أقرانه".

وأشار إلى أن كل تلك الأفكار، تخص اللجنة الطبية المصرية التي ستشرف على صحة وسلامة كل المشاركين بالمونديال الذي يضم 23 دولة، وستكون وظيفتهم الساسية، التأكد من إتمام تلك الخطوات، التي تم وضعها تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزير الصحة.

وتابع: "المعمل المركزي المصري أخذ تصريح عالمي في تحاليل كورونا، وعملنا تقسيم في كل الملاعب، ولو كورة وصلت للجمهور مش هيتعلب بيها تاني، وبنتابع الخريطة الوبائية لكل الدول المشاركة أولا بأول، وبنطلب من كل شخص قادم، تحليل يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا".

وفند: "طبيب متخصص في إجراءات كوفيد 19، سيكون مصاحب لكل فريق، وبيتم إرسال التحديثات أولا بأول للأتحاد الدولي، حيث أن مثل تلك الترتيبات، متغيرة بشكل دائم ودوري، وقد نطلب من بعض المنتخبات، القدوم قبل الموعد في حال تفشي الجائحة في بلادهم".