عماد الدين حسين يطالب الدولة بتعميم خلطة النصر والتوعية بأحداث أكتوبر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن "ذكرى احتفالات نصر أكتوبر، فرصة رائعة لتعريف الأجيال الناشئة بما حدث فيها"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية يجب أن تركز على "خلطة النصر"، وهي بالتخطيط والعلم والإخلاص والكفاح والجهد والإنتاج.

وطالب عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، وسائل الإعلام والمساجد والكنائس ومؤسسات الدولة في توعية الأطفال والشباب وصغار السن بوقائع وتفاصيل أحداث حرب أكتوبر.

كما طالب بـ"الاهتمام بشكل أكبر بمادة التربية الوطنية"، مناشدًا أولياء الأمور الطلبة في مدارس اللغات الالتفات إلى أن تدريس اتلك المادة والدين ضعيفة جدًا".

وتابع: "أتمنى تعميم فيلم الممر بطرق أخرى وأسماء أخرى سواء أفلام أو مسلسلات أو برامج، وكذا الأمر بالنسبة إلى مسلسل الاختيار الذي فضح تجار الدين".