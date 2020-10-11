إيمان الحصري تشكر "فايق": ساهم في إلحاق طالب متفوق بكلية خاصة

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن إحدى الجامعات الخاصة وافقت أن يستكمل الطالب علاء عبدالرحمن، مريض الألبينو، الدراسة بها، بعد عرض حالته الأسبوع الماضي لأمنيته في الالتحاق بكلية الطب، ولكن حصوله على مجموع أقل بـ3 درجات كان يمثل عائق أمام تحقيق حلمه.

وأضافت "الحصري"، خلال تقديمها لبرنامجها "مساء DMC" والمذاع على فضائية "DMC"، أن من أخبرها بموافقه الجامعة على حالة "عبدالرحمن" هو المذيع أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" على ذات الفضائية، كما أكد لها أن الجامعة ستسقبله وتعطيه المنحة للدراسة فيها، موضحة أن برنامج "مصر تستطيع" أطلق مبادرة للطلاب المتفوقين الذين يستحقوا الحصول على منح للتعلم بشكل جيد.

وتابعت: "المبادرة بتقدم للطلاب الشاطرين اللي الحظ محلفهمش أنهم يحصلوا على تلك المنحة الخاصة، وأحمد فايق كلمني وقالي أن عبدالرحمن هيدخل بين العدد اللي متفق عليه بين برنامج مصر تستطيع والجامعات الخاصة أنه يدخل يدرس ويحصل على تلك المنحة ويحقق حلم حياته لأنه يستحق، وبشكر زميلي العزيز أحمد فايق، وعبدالرحمن عرف دلوقتي أن ربنا استجاب للي كان عايزه ويدرس في الكلية اللي بيحبها بمنحه في أحدى الجامعات المهمة".