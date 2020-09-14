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استجابة لـ"مساء DMC".. صناع الخير تتبنى حالة الطفلة "جنة"

تركيب عين صناعية للطفلة المولودة دون قرنية

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محمد عزالدين
10:41 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الطفلة جنة

الطفلة جنة

أعلنت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، استجابة مؤسسة صناع الخير لنداء أسرة الطفلة جنة محمد أحمد، حيث جرى استقبال الطفلة ووالدتها اليوم، وسيتم تركيب ما يعرف بالعين الصناعية، ومتابعة الحالة مع أحد المراكز المتخصصة لعلاج العيون.

يذكر أن برنامج "مساء DMC"، عرض في حلقة أمس، مشكلة الطفلة جنة محمد أحمد، البالغة من العمر عاما ونصف العام، والمقيمة في الخصوص، وولدت بعيب خلقي، بدون قرنية بالعين، وتخضع لعملية في العين كل 6 أشهر لمنع دخول الفيروسات داخلها، وأسرتها غير قادرة على تكاليفها.

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