"استجابة لـ"مساء DMC".. جامعة الإسكندرية تعطي منحة سكن للطالبة "سماح"

أعلنت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وعد بحل مشكلة الطالبة "سماح"، وأكد استقباله لها، وبدأ إجراءات حصولها على منحة كاملة للسكن في المدينة الجامعية، والإعفاء من المصروفات.

وكانت الطالبة "سماح هاني"، من البحيرة، حصلت على 98% في الثانوية العامة الشعبة الأدبية، اشتكت بسبب ظروفها المادية الصعبة للغاية، وكانت تحلم بدخول الجامعة في الإسكندرية ولكنها لا تستطيع دفع مصروفاتها ومصروفات المدينة الجامعية.