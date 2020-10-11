وزيرة الصناعة: السيسي وجه بإقامة معرض "تراثنا" 4 مرات في العام

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن معرض "تراثنا" للحرف التراثية يقام للمرة الثانية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حرص على حضوره وإجراء حوارات مع العارضين الذين وصل عددهم إلى 620 عارضًا، ومشاركة 45 جمعية، بإشراف من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، إضافة إلى المركز القومي للمرأة، وكانت السودان ضيف المعرض.

وأضافت "جامع" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن جزءً من تراث مدن جنوب وشمال سيناء معروض في "تراثنا" على مدار 5 أيام بدءً من 10 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزيرة، إن المعرض يقام مرة واحدة في العام، ولكن الرئيس وجه بإقامته 4 مرات خلال السنة.

وأعربت وزيرة الصناعة والتجارة، عن سعادتها بزيادة حجم الإقبال من جانب الجماهير، فالمعرض يستهدف الحفاظ على السلع اليدوية والتراثية المعبرة عن الثقافة المصرية، والتي تعتبر أيضًا مصدر رزق لأصحاب هذه الحرف.

وطالب الإعلامي سيد علي من الوزيرة التدخل لحل أزمة في مصانع النسيج بشبرا، والذين يرسلون رسائل إلى البرنامج، فوعدته بالتدخل وطالبت بتواصلهم معها، قائلة "أنا لا أتأخر على أي شخص".