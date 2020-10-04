نيفين جامع: قيمة إيجار الوحدات الصناعية تبدأ من 20 جنيها للمتر

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيجرى الإعلان طرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات بعد غد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا ترتيبات إطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، بنظام الإيجار لمدة 10 سنوات، بعدما لم تكن تزيد عن 5 سنوات قابلة للتجديد، ما دام النشاط قائمًا أو التمليك.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "هناك أكثر من نظام للتقسيط لتملك الوحدة، ويختلف سعر الوحدة، باختلاف المنطقة، كما أن قيمة إيجار الوحدات الصناعية تبدأ من 20 جنيها للمتر".

وتابعت، أن المجمعات الصناعية بنيت بطريقة هندسية مميزة، وكل المرافق موصلة سواء الغاز أو الكهرباء، ولم تدشن وسط العمران، لأنها تستلزم شروطا بيئية معينة، ووجود ورش، وليست كلها صناعات آمنة.

وأوضحت، أن سعر كراسة شروط الوحدات بهذه المجمعات، تتراوح بين 300 جنيه إلى 500 جنيه كحد أقصى، وستطرح في جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظات: "متوسط فرص العمل التي توفرها الوحدة هي 8 أشخاص".