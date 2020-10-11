نيفين جامع: ليس لدينا أي مشكلة في الدواء.. متميز ويكفي السوق المحلي

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة اعتمدت موصفات السيارات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة التي ستُرخص من إدارات المرور، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تحويل السيارات للغاز الطبيعي، خاصة سيارات الميكروباص.

وتطرقت الوزيرة إلى مستقبل صناعة السيارات الكهربائي: " الحمد لله شغالين، الدنيا كويسة".

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الوزارة حريصة على التنسيق بين كافة الوزارات في الملفات المشتركة، خاصة إذا كان هذا الملف يخص المواطن بشكل مباشر، كما أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم وضع شروطًا وضوابطًا لمنع حدوث أي نقص بالأدوية.

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن مصر دولة متميزة في صناعة الدواء، ويتم العمل حاليًا على فتح الأسواق الأفريقية للمنتجات المصرية من الأدوية، معقبة: "الحمد الله مصر ما عندهاش أي مشكلة في الدواء.. الحمد لله"، كما أن الدواء المصري متميز جدًا ويكفي السوق المصري، ومصر تمتلك مجموعة متميزة من الأطباء ومصانع الأدوية المتميزة جدًا.

وأوضحت أن مصر لا يوجد بها أي مشكلات تواجه صناعة الدواء، أو عدم توافره بالأسواق، مؤكدة أن المنتج المحلى من الدواء المصرى متميز للغاية ويكفى السوق، ومصر تمتلك كوادر طبية وصيادلة على أعلى مستوى، وهناك مقترح يتم إعداده حاليًا لتقديمه لمجلس الوزراء، لعمل إعفاء فى بعض الأنشطة فى صناعات معينة من الضريبة العقارية كنوع من تحفيز الصناعة.