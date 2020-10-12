إهداء كتاب "الوعي بالانتخابات البرلمانية" للمستشار لاشين إبراهيم

استقبل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، وقام "القاضي" بإهدائه النسخة الأولى كتابه الجديد "الوعي بالانتخابات البرلمانية مصر 2020"، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتواصل من خلال الكتاب رسالة الوعي بالقانون التي يسعى إليها المؤلف في واحدة من أرحب محاريبها، وهو الوعي الانتخابي والبرلماني معًا.

يعرض المؤلف في الكتاب للمفاهيم العامة للانتخابات، ببيان تعريفها وطبيعتها ومراحلها وخصائصها، ثم للمعايير الدولية للانتخابات وللصفات الانتخابية والقوانين والأنظمة الأشهر عالميًا.

ثم يتساءل المؤلف ما هو البرلمان؟، ويجيب في الكتاب بأنه يعد أحد أركان الدولة، لأنه يعبر عن السلطة التشريعية مع السلطتين التنفيذية والقضائية، ثم يتحدث بإيجاز غير مُخل عن الاختصاصات التشريعية والرقابية للبرلمان في عمومياتها، ويخص مصر بالتطبيق العملي لها.

ويستعرض الكتاب الحياة البرلمانية في مصر منذ عهد محمد على باشا مؤسس الدولة الحديثة 1805م، مرورًا بالتجربة الانتخابية البرلمانية في عهد الخديوي إسماعيل 1866 م، حتى ثورة يوليو 1952م، ووصولا لدستور 2014 م وتعديلاته 2019 م الذي أصبح البرلمان يتكون بمقتضاها من مجلسي النواب والشيوخ.

ويأتي للانتخابات البرلمانية في مصر عام 2020 والتي تُجري لكلا المجلسين "الشيوخ والنواب"، ببيان المعلومات الأساسية للانتخاب وتقسيم الدوائر وشروط الترشيح وللنصوص الدستورية ثم أخيرًا لشروط الناخب.

ويختتم المؤلف كتابه بنصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية برمتها حتى آخر تعديلاتها، وهي تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والقانون الصادر باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وفي نهاية اللقاء التقط المؤلف ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات صورًا تذكارية.