لو هتعزل لشقة جديدة.. خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والمياه

يتطلب الانتقال من وحدة سكنية إلى أخرى بعض الإجراءات، منها نقل ملكية عداد الكهرباء والماء، حتى يمكن استخدامهم خلال المعاملات الرسمية أو غيرها، حيث عانى الكثير في الآونة الأخيرة من إيقاف بطاقة التموين، بسبب ظهور امتلاكهم لأكثر من عداد ووحدة سكنية، رغم انتقالهم منها.

تستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والمياه في حالة نقل مكان السكن:

إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لآخر

التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع له المسكن، واحضار المستندات اللازمة وهي:

- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد، وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه "في حالة التنازل عن العداد"، والأصل للاطلاع.

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية، والأصل للاطلاع.

في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه، يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل، والأصل للاطلاع، حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

- التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.

- تقديم الأوراق مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء، وسداد الرسوم المطلوبة.

- حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا، أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

- يوقع المشترك الجديد على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

- في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة، وصورة من إعلام الوراثة، وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.

الإجراءات المطلوبة لنقل عداد المياه من اسم لآخر:

- يقدم العميل الجديد نموذج لطلب نقل عداد مياه من اسم لآخر.

- يوقع المنتفع القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.

- يقوم المنتفع الجديد بسداد قيمة المعاينة، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يتوجه فني الشركة إلى العقار المقصود لإجراء المعاينة والتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.

- سداد كامل المديونية المستحقة على العداد إن وجدت.

- توقيع عقد الاشتراك وملكية العداد مع المنتفع الجديد.

- إخطار الإدارات المعنية لتغيير اسم العميل على الفواتير التي يتم إصدارها فيما بعد.

يتم تنفيذ خدمة نقل عداد المياه من اسم لآخر خلال 7 أيام من تقديم طلب الخدمة.