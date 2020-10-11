شعاع: 150 ألف مواطن سجلوا قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا

كشف مصدر في شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن إجمالي عدد مستخدمي تطبيق القارئ الذكي لتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين، بلغ حتى الآن 150 ألف مواطن يستخدمون التطبيق، وتمكنوا من تسجيل قراءة العداد إلكترونيًا منذ بدء تطبيق القارئ في شهر يناير الماضي.

* يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة

وأكد المصدر لـ"الوطن" أن "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" المجاني يتميز بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100%، لتجنب الخطأ الذي يقع فيه المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد ونوع العداد، كما أنه يقضي على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة، لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف، إنما يلتقط الصورة مباشرة.

* بدء عمل شركة شعاع

وبدأت شركة "شعاع للخدمات العامة" عملها في شهر ديسمبر من عام 2017 على مستوى شركات توزيع الكهرباء، طبقًا للتعاقد مع القابضة لكهرباء مصر لمواجهة القراءات الخاطئة للعدادات.

* أخذ قراءة العدادات على الطبيعة

وكان 2000 موظف بشركة "شعاع للخدمات العامة" المكلفة بقراءة 7 ملايين و490 ألف عداد كهربائي بدأوا عملهم بصحبة مسؤولي وكشافي شركات التوزيع، لأخذ قراءة العدادات على الطبيعة في عدد من المناطق التجارية كمرحلة أولى في "شبرا" بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومنطقة "الجنوب" بشركة جنوب القاهرة، ومنطقة "الساحل" بشركة الإسكندرية، وشمال الشرقية بشركة القناة، وكفر الشيخ بشركة شمال الدلتا، ومنطقة القليوبية بشركة جنوب الدلتا، ووسط البحيرة بشركة البحيرة، وشمال أسيوط بشركة مصر الوسطى، وقنا بشركة مصر العليا.

* كل موظف مكلف بقراءة ما يقرب من 4000 عداد شهرياً

وبدأ العمل الفعلي رسمياً لموظفي "شعاع" لقراءة عدادات المشتركين بشكل منفرد بدءاً من أول شهر يناير عام 2018، وأن كل موظف مكلف من قبَل الشركة بقراءة ما يقرب من 4000 عداد شهرياً.

وتولت الشركة قراءة العدادات في المرحلة الثانية في سبتمبر 2018 بمناطق الحلمية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومنطقتي الهرم والدقي بشركة جنوب القاهرة، ومنطقة غرب الإسكندرية بشركة الإسكندرية، ومنطقة جنوب الشرقية بشركة القناة، ومنطقة جنوب الدقهلية بشركة شمال الدلتا، ومنطقتي شرق وغرب محافظة الغربية بشركة جنوب الدلتا، ومنطقة شمال البحيرة بشركة البحيرة، ومنطقة جنوب المنيا بشركة مصر الوسطى، ومحافظة أسوان بشركة مصر العليا.