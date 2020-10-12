محافظ كفرالشيخ: حرق قش الأرز في سبيلها للانتهاء.. ستصبح جزءا من الماضي

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن برغم من إنتاج 32% من الأرز على مستوى الجمهورية من المحافظة إلا أن الدولة نهجت هذا العام نهجا جيدا قضى على ظاهرة حرق قش الأرز، فتم القضاء على نسبة كبيرة من الظاهرة من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والمحافظة بعد توفير مقابل مادي للفلاحين كي يستخدم المتبقى من قش الأزر كسماد في الأرض وعلف للحيوانات.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أنه من يحرق القش يتم إجراء مخالفات له واتخاذ الإجراءات القانونية، وهذا عدد قليل لأن الغالبية أصبحت تستثمر في الأمر ليدر عليها مالا.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن وجود عائد مالي للفلاح نظير قيامه بتجميع هذه المخلفات وعدم حرقها تحولت الظاهرة السلبية الناجمة عن حرق هذه المخلفات وتحويلها لسحابة سوداء كنا نعاني منها لسنوات وتحولت لشيء إيجابي حصل منه الفلاح على عائد إيجابي، مؤكداً أن ظاهرة السحابة السوداء في سبيلها للانتهاء وستصبح جزءا من الماضي.

وأوضح أن هذه المخلفات تستخدم فيما بعد لمنشآت صناعية لتحويلها لمنتجات خشبية أو سماد عضوي، ما أسهم في القضاء حتى الآن على 90% من الظاهرة ويتبقى بعض المزاعين الذين يتبقى لديهم بعض المخلفات الرزاعية التي لا يقومون بنقلها ويحرقونها وهؤلاء يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن استكمالا لضبط منظومة البناء على مستوى الجمهورية والمحافظة أن تم التوصل إلى 73 ألف طلب تصالح من 162 ألف حالة تم رصدها في المحافظة وهذا تسبب في ضغط على المراكز التكنولوجية التسعة في المحافظة، ما أتاح ضم 13 مركز معلومات و88 مدرسة من خلال توفير 110 مراكز إجمالي لتسهيل تلقي طلبات التصالح واستمرار عمل الموظفين حتى الساعة السابعة.

وذكر أن المواطن يستطيع الدفع عن طريق المنظومة الإلكترونية ودفع 7 آلاف متصالح عبر المنظومة بعد أن تم تخفيض طلبات التصالح بنسب تتراوح من 35% إلى 50%.