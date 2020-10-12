فيديو.. حفل خطوبة رنا سماحة على سامر أبو طالب بمنزلها

تداول جمهور الفنانة رنا سماحة عبر تويتر، فيديو لها أثناء حفل خطوبتها على سامر أبو طالب داخل منزلها في حفل أسري اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

أعلنت الفنانة رنا سماحة أمس، خطوبتها رسميًا على الملحن سامر أبوطالب فى جلسة عائلية.

كانت "سماحة" قد أعلنت منذ أيام خبر خطبتها، ولكن دون الإعلان عن اسم خطيبها، لكي يكون مفاجأة فور تأكيد الخطوبة.

وتعكف "سماحة" حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للكليب الجديد مع المخرجة بتول عرفة، الذي يحمل اسم "أوبا"، والذي يعد التعاون الثاني لسماحة مع شركة "لايف ستايلز ستديوز"، والأول مع المخرجة بتول عرفة.ووعدت "سماحة"، أن يكون الكليب مفاجأة قوية تكلل بها فكرة تصوير ألبومها الأخير "7 رجالة" بشكل كامل، بصيغة حلقات متصلة، مؤكدة أن التعاون مع الشركة مختلف، ويمثل نقلة مهمة في مسيرتها، ويعود ذلك للنجاح الذي حققاه سوياً خلال كليب "أميرة الحب".

وأشارت سماحة في تصريحات، إلى أن بتول عرفة مخرجة محترفة، وتعرف كيف توظف أدوات الفنان بشكل مبهر ومميز، وهو ما جعلها في حالة حماسة شديدة لاطلاق الكليب.

"أوبا" من كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان أحمد وزعيم، وإخراج بتول عرفة، التي تتعاون مع رنا سماحة للمرة الأولى.

واستقرت رنا سماحة على أغنية "7 رجالة" رسميًا، لكي تكون عنوان ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت "سماحة" فيديو يضم أسماء أغاني الألبوم، ليختار منها الجمهور، وهي "نقطة ضعف"، و"عندي الجرأة"، و"100 مليون عملة"، و"بقيت شبهك"، و"قلبي معلم"، "و7 رجالة"، و"حياتي تخصني"، و"خانت نفسها"، و"اسمه إيه تتر النهاية".